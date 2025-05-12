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UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev finalde görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e dev finalde görev
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Halil Umut Meler, Real Betis ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Real Betis ile Chelsea arasında 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalini yönetecek hakem ekibi belli oldu. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; TSİ 22.00'de başlayacak maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını vatandaşları Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

4. HAKEM HALİL UMUT MELER

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Avrupa'da son olarak 12 Şubat'ta Club Brugge-Atalanta maçında görev alan Halil Umut Meler üstlenecek. Final mücadelesinde Fransa'dan Jerome Brisard VAR, aynı ülkeden Willy Delajod AVAR olarak görev alacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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