UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Taraftarlar sıradaki maça gidemeyecek

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA, Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a Liverpool karşılaşmasında deplasman tribünü yasağı ve 40 bin Euro para cezası verdi.

  • UEFA, Galatasaray'a deplasman tribünü yasağı ve 40 bin Euro para cezası verdi.
  • Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek. Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rakibine konuk olacak.

UEFA'DAN GALATASARAY'A İKİ CEZA BİRDEN

Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'dan Galatasaray ceza geldi. Son 16 Play-Off Turu'nda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin Euro da para cezası verildi.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Öte yandan cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, verilen bu karara kısa süre içerisinde itiraz edecek.

Cemre Yıldız
