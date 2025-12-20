UEFA'dan Galatasaray'a ceza

Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından çeşitli cezalar verildi.

1 MAÇ MEN

Galatasaray'ın 25 Kasım'da Union Saint-Gilloise ile oynadığı müsabakada sportmenliğe aykırı davranış sergileyen Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından 1 maç men edildi.

PARA CEZALARI KESİLDİ

Öte yandan aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin Euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin Euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

AJAX MAÇINDAN DA CEZA GELDİ

Ayrıca, sarı-kırmızılıların 5 Kasım tarihinde Ajax ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 Euro cezaya hükmedildi. Kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.