UEFA'dan Galatasaray'a ceza

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalarından dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından çeşitli cezalarla karşı karşıya kaldı. Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 1 maçlık men cezası aldı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, çeşitli nedenlerden dolayı 33 bin 250 Euro para cezasına çarptırıldı.

  • Galatasaray'ın Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından 1 maç men cezası aldı.
  • Galatasaray'a Union Saint-Gilloise maçındaki uygunsuz davranış ve temel davranış kuralları ihlali nedeniyle toplam 28 bin Euro para cezası kesildi.
  • Galatasaray, Ajax maçında taraftarın meşale yakması nedeniyle 5 bin 250 Euro ceza aldı ve kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.

Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından çeşitli cezalar verildi.

1 MAÇ MEN

Galatasaray'ın 25 Kasım'da Union Saint-Gilloise ile oynadığı müsabakada sportmenliğe aykırı davranış sergileyen Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından 1 maç men edildi.

PARA CEZALARI KESİLDİ

Öte yandan aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin Euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin Euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

AJAX MAÇINDAN DA CEZA GELDİ

Ayrıca, sarı-kırmızılıların 5 Kasım tarihinde Ajax ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 Euro cezaya hükmedildi. Kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
