UEFA'dan ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un cezasını erteleyen FIFA'ya tepki

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), FIFA'nın ABD Milli Takımı'nda forma giyen Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini "kırmızı çizgiyi aştı" olarak değerlendirdi.

UEFA yaptığı açıklamada, "Oyuncu Folarin Balogun'a verilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir maçlık otomatik cezanın bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak askıya alınması kararı kırmızı çizgiyi aştı." ifadelerini kullandı.

Futbolun da ??diğer tüm spor branşları gibi, adil, dürüst ve şeffaf bir rekabetin temelini oluşturan kurallara dayandığının altını çizilerek şu görüşlere yer verildi:

"Bazen kurallar yoruma açıktır. Bu durumda değil. Kırmızı kartın ardından en az bir maçlık otomatik ceza, keyfi bir seçenek değildir ve yetkili bir organın kararına ihtiyaç duymaz. Bu, yönetmeliklere yerleştirilmiş bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz, hele ki birçok oyuncunun aynı durumda olduğu ve cezalarını düzenli olarak çektiği bir turnuvanın ortasında hiç olamaz."

Verilen bu hatalı kararın emsal teşkil edeceği vurgulanarak "Kuralların kesinliği artık koruyucuları tarafından garanti edilmediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve bir yarışmanın güvenilirliği zedelenir. Aynı şekilde, bu karar, devam eden turnuvada emsal teşkil eder ve benzer durumlar artık eşit muamele gerektirecek, bu da yarışmaya zarar verecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Futbolun her yerde aynı kurallarla oynanması nedeniyle dünyanın en sevilen sporu olduğu belirtilen açıklamada, "Bir turnuva asla tek başına bağımsız bir olay değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir." ifadeleri kullanıldı.