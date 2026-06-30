Haberler

UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon Euro para cezası verdi.

UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon Euro para cezası verdi.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2025 yılı kadro maliyet oranının yüzde 70'lik sınırın üzerinde bildirilmesinden dolayı para cezası verdi. UEFA, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. Fenerbahçe, bu nedenle 7 milyon Euro ceza ödeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk F-16'ları binlerce kilometre ötede vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Los Angeles Lakers, LeBron James'e veda etti

Efsaneye veda edildi!
Bolu'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Bir ilimizde daha alarm! 10 gün boyunca yasaklandı
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti

Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti