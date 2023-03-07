UEFA'dan deplasman yasağı! Frankfurt taraftarları Napoli mücadelesine alınmayacak
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İtalya'nın Napoli takımıyla deplasmanda karşılaşacak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un taraftarları, stada alınmayacak. İtalya İçişleri Bakanlığının UEFA'ya başvurduğu ve Frankfurt taraftarının deplasmana alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya Serie A'da lider olan Napoli ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt tur mücadelesi verecek. Devler Ligi maçı öncesinde UEFA önlem aldı.
MÜCADELE YÜKSEK RİSKLİ KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLDİ
Maçı yüksek riskli kategorisinde değerlendiren İtalya İçişleri Bakanlığının UEFA'ya başvurduğu ve 15 Mart'ta Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına Eintracht Frankfurt taraftarının alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.
İLK MAÇI NAPOLİ KAZANDI
Eintracht Frankfurt da söz konusu kararın kulübe bildirildiğini onayladı. İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk maçı Napoli, 2-0 kazanmıştı. Müsabakada iki takım taraftarları arasında ufak çaplı arbede yaşanmıştı.