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AVRUPA Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında stadyum içinde çıkan olaylar için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum'da oynanan karşılaşmada Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etmiş karşılaşmanın ilk yarısında Gürcistan polisi, siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne müdahalede bulunmuştu. UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva ve Marsilya – Levski Sofya maçlarıyla ilgili disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada; şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı ya da aşırılık yanlısı davranışın futbolda yerinin olmadığına dikkat çekilirken; organizasyonların saygı, fair-play, dürüstlük ve güvenlik üzerine kurulması gerektiği ifade edildi. Maçlarda yaşanan olayların UEFA'nın tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefiyle çeliştiğini belirtildi. Bununla birlikte UEFA, mevcut delilleri incelemek için Etik ve Disiplin Müfettişlerini görevlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı