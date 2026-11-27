UEFA, Avrupa Ligi'nde dün oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattığını ve Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirdiğini açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Marsilya - Levski Sofya ve Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşmaları kapsamında yaşanan, tribünlerde taraftarlar arasında çıkan çatışmaların da dahil olduğu ciddi şiddet ve taşkınlık olaylarını şiddetle kınamaktadır. Şiddetin, saldırganlığın, nefretin ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı veya aşırılıkçı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları; saygı, fair play, dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kuruludur. Söz konusu karşılaşmalarda yaşanan olaylar, bu temel değerlerle ve UEFA'nın statülerinde yer alan, futbol müsabakalarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içerisinde oynanmasını sağlama hedefiyle bağdaşmamaktadır. UEFA, yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturmalarını yürütmek ve mevcut tüm delilleri inceleyerek ilgili UEFA düzenlemeleri çerçevesinde olayların gerçeklerini ve koşullarını ortaya çıkarmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişleri görevlendirmiştir. Konuyla ilgili daha fazla bilgilendirme, zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı