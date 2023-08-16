Antalya'da yapılan UEFA B 31-32-33. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları tamamlandı. Aday antrenörler yeni metodoloji çerçevesinde saha çalışmalarında oyun kurgularını ve felsefelerini ortaya koydu. Eğitimlerin devamında ise saha ve pratik eğitimler güncellenecek ve sunumlar yapılacak.

İlk etapları ocak ayında Antalya'da yapılan UEFA B 31-32-33. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programı'nın ikinci aşamaları tamamlandı. Aday antrenörler; "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde; saha çalışmalarında oyun kurgularını ve felsefelerini ortaya koydu.

2. etap eğitimlerinin tamamlanmasının ardından aday antrenörler eğitim programları süresince almış oldukları saha ve pratik eğitimleri güncelleyerek, kendilerine verilen konular üzerinden saha pratiklerini gerçekleştirecek ve online olarak antrenör eğitimcileri eşliğinde sunumlarını yapacak.

Eğitimlerde; UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, antrenör eğitimcileri Kemal Coşkun, Fatih Serkan Albayrak, Aşkın Çift, Emre Aydemir ve Sercan Görgülü görev aldı. Program kapsamında Erzurumspor FK teknik direktörü Hakan Kutlu'nun katıldığı 'Futbolda Liderlik' konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörü Gülhan Gündüz, sporcu esenliği ve çocuk koruma konularında uygulamalı olarak eğitim verdi.

Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ikinci etapları tamamlanan eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, "Haziran ayından itibaren UEFA B 2. aşamaları bitiren aday antrenörlerin, yeterlilik seviyelerini daha iyi bir noktaya yükseltmeleri adına, bireysel zoom eğitimleri süreci yoğun bir şekilde devam ediyor. Aday antrenörlerimiz, eğitim programlarının ikinci aşamalarını tamamladıktan sonra teori ve saha konuları üzerinden 5 zoom sunumu gerçekleştiriyor. Antrenör eğitim programlarının temel amacı aday antrenörlerimizin günceli yakalamasına yardımcı olmak, hayat boyu gelişimlerine katkı sağlamak" şeklinde konuştu. - ERZURUM