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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Rövanş Maçları Yarın Oynanacak
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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final turu rövanş maçları, Manchester United ve Tottenham'ın karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk ederken, Tottenham da Bodo/Glimt ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak. Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da forma giydiği İngiltere temsilcisi Manchester United, 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu Old Trafford'da konuk edecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 3-1 kazanan İngiltere takımı Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Aspmyra Stadyumu'nda karşılaşacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final maçı, 21 Mayıs Cumartesi günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Yarın

22.00 Manchester United: 3 - Athletic Bilbao: 0

22.00 Tottenham: 3 - Bodo/Glimt: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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