UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde yapıldı. Eşleşmelerin ardından maçlar 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
