UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AS Roma ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ROMA

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Neil El Aynaoui ve 83. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.

ZEKİ ÇELİK'TEN ASİST

Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başlarken karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

İLK KEZ KAYBETTİLER

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 9'a çıkardı. Maç öncesinde lider durumda bulunan Danimarka ekibi Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Roma, Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise kendi sahasında Genk'i ağırlayacak.