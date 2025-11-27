Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Roma, kendi sahasında lider Midtjylland'ı 2-1 mağlup etti. Zeki Çelik, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

  • AS Roma, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Midtjylland'ı 2-1 yendi.
  • Midtjylland, bu maçla UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.
  • Roma'nın golleri Neil El Aynaoui ve Stephan El Shaarawy, Midtjylland'ın golü Paulinho tarafından atıldı.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AS Roma ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi Roma, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ROMA

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Neil El Aynaoui ve 83. dakikada Stephan El Shaarawy kaydetti. Midtjylland'ın tek golü 87. dakikada Paulinho'dan geldi.

ZEKİ ÇELİK'TEN ASİST

Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başlarken karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

İLK KEZ KAYBETTİLER

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 9'a çıkardı. Maç öncesinde lider durumda bulunan Danimarka ekibi Midtjylland, ilk yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Roma, Celtic'e konuk olacak. Midtjylland ise kendi sahasında Genk'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırahip :

gs kaan yerine zeki çelik i almalıydı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
18. saniyede gol! Porto kendi sahasında şov yaptı

18. saniyede gol! Rakibini darmaduman ettiler
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Nuri Bilge Ceylan'a İranlı bağımsız sinemacılardan tepki

Ünlü yönetmene meslektaşlarından tepki, rejime destek iddiası
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.