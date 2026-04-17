UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından Freiburg, Sporting Braga, Aston Villa ve Nottingham Forest yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan maçlarla tamamladı ve yarı finalistler belli oldu. Alman ekibi Freiburg, ilk maçta 3-0 yendiği İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu rövanşta da 3-1 mağlup etti.

Portekiz ekibi Sporting Braga ise deplasmanda Real Betis'i 4-2 yenerek eledi. Aston Villa ise sahasında Bologna'yı 4-0'la geçti. Nottingham Forest ise ilk maçta 1-1 kaldığı Porto'yu rövanşta 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

Freiburg - Braga

Nottingham Forest - Aston Villa - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı