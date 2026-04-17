UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından Freiburg, Sporting Braga, Aston Villa ve Nottingham Forest yarı finale yükseldi. Freiburg, Celta Vigo'yu, Braga ise Real Betis'i eleyerek adını son dörde yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan maçlarla tamamladı ve yarı finalistler belli oldu. Alman ekibi Freiburg, ilk maçta 3-0 yendiği İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu rövanşta da 3-1 mağlup etti.

Portekiz ekibi Sporting Braga ise deplasmanda Real Betis'i 4-2 yenerek eledi. Aston Villa ise sahasında Bologna'yı 4-0'la geçti. Nottingham Forest ise ilk maçta 1-1 kaldığı Porto'yu rövanşta 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

Freiburg - Braga

Nottingham Forest - Aston Villa - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! Çok sayıda tutuklama var
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış