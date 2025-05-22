UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün'ün UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı attığı gol, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi sezonunun en iyi golü seçildi.

Galatasaray forması giyen milli futbolcu Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyisi seçildi.

SEZONU GOLÜ YUNUS AKGÜN'DEN

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA'nın teknik gözlemci ekibi, Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golünü belirledi. Lig aşamasında Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham ile karşılaşan Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla fileleri havalandıran Yunus Akgün, "sezonun en iyi golü" kategorisinde birinci sırayı elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından

Milli futbolcunun ardından ilk 10'da sırasıyla Rasmus Hojlund (Manchester United), Nico Williams (Athletic Bilbao), Pedro Rodriguez (Lazio), Adama Traore (Ferencvaros), Samuel Omorodion (Porto), Tural Bayramov (Karabağ), Mason Mount (Manchester United), Kobbie Mainoo (Manchester United) ve Gustav Isaksen (Lazio) yer aldı.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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