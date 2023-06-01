UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Sevilla, Galatasaray'a Marcao için 1 milyon euro bonus ödeyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Sevilla, Marcao transferi nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon euro bonus ödeyecek. Sezon başında sarı-kırmızılılardan, 15 milyon euroya İspanyol ekibine transfer olan Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon çok az maçta forma giyebildi.

Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Roma'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. İspanyol ekibinin bu zaferi sonrası Marco'nun sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.

1 MİLYON EURO BONUS ÖDEYECEKLER

Sevila, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için Galatasaray'a Marcao transferinden dolayı 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak. İspanyol ekibi, sezon başında Brezilyalı savunmacıyı sarı-kırmızılılardan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

SAKATLIKLAR BAŞINA BELA OLDU

Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Marcao, Sevilla ile bu sezon 5 lig, 3 Avrupa Ligi, 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Brezilyalı savunmacı, Roma ile oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde 120+7. dakikada oyuna dahil oldu.