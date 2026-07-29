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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak

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- Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu rövanşında yarın 9 karşılaşma yapılacak.

Beşiktaş, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka'nın Midtjylland ekibine konuk olacak.

Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: (0-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): (5-0)

Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): (1-0)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): (3-2)

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): (0-0)

Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): (1-1)

Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): (2-1)

Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): (1-2)

Kaynak: AA
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