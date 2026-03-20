UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu
Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmeyi başardı. 16 turunda oynanan maçlarda dikkat çekici sonuçlar alındı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 7 karşılaşma oynandı.
Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)
Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)
Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)
Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı
Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)
Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)
Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)
Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)