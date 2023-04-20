UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak

Avrupa Ligi'nde bu akşam çeyrek final rövanş maçları ile son 4 bilet sahibini bulacak. Avrupa'nın ikinci büyük kupasında TSİ 22.00'de 4 maç oynanacak. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final koltuğu kapmak için takımlar bu gece kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmalar ve bir önceki maç skorları şu şekilde;

Roma - Feyenoord (0-1)

Sevilla - Manchester United (2-2)

Sporting Lizbon - Juventus (0-1)

US Gilloise - Bayer Leverkusen (1-1)

TURNUVANIN SÜPRİZ TAKIMI US GİLLOİSE

Bu sezon turnuvanın süpriz takımı şüphe yok ki Belçika temsilcisi US Gilloise.

Avrupa yolculuğuna UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi Rangers tarafından elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden US Gilloise, grup aşamasında Union Berlin, Malmö ve Braga'nın arasında 13 puan toplayarak grubunda lider olarak çıkmayı başardı.

Son 16 turunda ise grupta karşılaşmış olduğu Alman temsilcisi olan Union Berlin'i eleyerek adını bir üst tura başka bir Alman temsilcisi olan Bayer Leverkusen ile eşleşti. İlk maçta deplasmanda mücadele veren takım 1-1'lik skor avantajı alarak işi bu gece Belçika'da bitirmeye çalışacak.