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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş-Crystal Palace maçında Danny Makkelie düdük çalacak

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü evinde Crystal Palace ile oynayacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile 22 Ekim Perşembe günü evinde oynayacağı maçı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Dördüncü hakem olarak Martijn Vos'un görev yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jeroen Manschot oturacak. Manschot'un yardımcısı ise Stan Teuben olacak.

Kaynak: AA
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