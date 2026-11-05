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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Celtic deplasmanında ilk yarıyı golsüz tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Nygren'in 8. dakikadaki vuruşu üstten dışarı çıkarken, 28. dakikada Murillo'nun ortasında topu savunma son anda kornere gönderdi.

Stat: Celtic Park

Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Olaitan, Salih Özcan, Trossard, Cerny, Poku, Oh

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA
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