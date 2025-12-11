Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan 9 karşılaşma sonucunda önemli sonuçlar alındı. Midtjylland, Genk'i mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde ederken, Lille milli kalecisi Berke Özer ile Young Boys'a yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 9 karşılaşma yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Young Boys'a 1-0 yenildi. Berke, 34. dakikada Chris Bedia'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.
Zirve mücadelesindeki takımlardan Midtjylland ise Genk'i 1-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı ve puanını 15 yaptı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Real Betis (İspanya): 1-3
Ferencvaros (Macaristan) - Rangers (İskoçya): 2-1
Young Boys (İsviçre) - Lille (Fransa): 1-0
Midtjylland (Danimarka) - Genk (Belçika): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - PAOK (Yunanistan): 3-3
Sturm Graz (Avusturya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
Nice (Fransa) - Braga (Portekiz): 0-1
Stuttgart (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 4-1
Utrecht (Hollanda) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2