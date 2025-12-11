Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan 9 karşılaşma sonucunda önemli sonuçlar alındı. Midtjylland, Genk'i mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde ederken, Lille milli kalecisi Berke Özer ile Young Boys'a yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 9 karşılaşma yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Young Boys'a 1-0 yenildi. Berke, 34. dakikada Chris Bedia'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Zirve mücadelesindeki takımlardan Midtjylland ise Genk'i 1-0 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı ve puanını 15 yaptı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Ferencvaros (Macaristan) - Rangers (İskoçya): 2-1

Young Boys (İsviçre) - Lille (Fransa): 1-0

Midtjylland (Danimarka) - Genk (Belçika): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - PAOK (Yunanistan): 3-3

Sturm Graz (Avusturya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Nice (Fransa) - Braga (Portekiz): 0-1

Stuttgart (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 4-1

Utrecht (Hollanda) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
TIR'dan sızan kimyasal 5 kişiyi hastanelik etti

TIR'dan sızdı, 5 kişiyi hastanelik etti! Belirtileri korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
title