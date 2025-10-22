UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Hafta Heyecanı Başlıyor
Yarın UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maçla 3. hafta heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Stuttgart ile karşılaşacak. Diğer milli futbolcular da Avrupa'nın farklı kulüplerinde mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın 18 maçla başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe, yarın saat 19.45'de sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.
Milli kaleci Berke Özer'in forma giydiği Fransız ekibi Lille, Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. Milli futbolcu Zeki Çelik'in mücadele ettiği İtalyan takımı Roma da evinde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Bir diğer milli futbolcu Deniz Gül'ün formasını giydiği Portekiz ekibi Porto da İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile sahasında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
19.45 Fenerbahçe - Stuttgart
19.45 Brann - Rangers
19.45 FCSB - Bologna
19.45 Feyenoord - Panathinaikos
19.45 Genk - Real Betis
19.45 Go Ahead Eagles - Aston Villa
19.45 Lyon - Basel
19.45 Salzburg - Ferencvaros
19.45 Sporting Braga - Kızılyıldız
22.00 Celta Vigo - Nice
22.00 Freiburg - Utrecht
22.00 Lille - PAOK
22.00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
22.00 Malmö - Dinamo Zagreb
22.00 Nottingham Forest - Porto
22.00 Roma - Viktoria Plzen
22.00 Young Boys - Ludogorets - İSTANBUL