UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Rövanşları Yarın Başlıyor
- Beşiktaş, 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi ağırlayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak Iberia-Larne maçıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 13 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.
Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Yarın:
19.00 Iberia (Gürcistan) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)
13 Ağustos Perşembe:
20.00 Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya) (1-0)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)
20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (1-1)
20.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan) (0-1)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya) (0-1)
20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Lech Poznan (Polonya) (0-1)
20.30 Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre) (0-3)
21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (3-0)
21.30 Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (1-0)
21.30 Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya) (1-2)
21.45 Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz) (1-6)
22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (1-3)