Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Rövanşları Yarın Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Beşiktaş, 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi ağırlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak Iberia-Larne maçıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 13 Ağustos Perşembe günü 13 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş, deplasmanda 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını play-off turuna yazdıracak.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Yarın:

19.00 Iberia (Gürcistan) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

13 Ağustos Perşembe:

20.00 Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya) (1-0)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-1)

20.00 Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (1-1)

20.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan) (0-1)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya) (0-1)

20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Lech Poznan (Polonya) (0-1)

20.30 Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre) (0-3)

21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (3-0)

21.30 Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan) (1-0)

21.30 Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya) (1-2)

21.45 Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz) (1-6)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (1-3)

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

Bakan Gürlek'ten net mesaj: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Hindistan'da muhalefet liderinden ülkeyi ayağa kaldıran görüntü: Destekçilerine ayaklarını sütle yıkattı

Muhalefet liderinin bu görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı!

Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü
Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi