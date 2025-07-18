UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı. Shakhtar Donetsk, Ilves ile 0-0 berabere kalarak 2. eleme turuna yükseldi ve Beşiktaş ile eşleşti. Diğer takımlar arasında Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca da yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 1. eleme turu, oynanan 8 rövanş maçıyla sona erdi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 6-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Finlandiya'nın Ilves ekibiyle karşılaştı. Rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Shakhtar Donetsk, adını 2. eleme turuna yazdırarak Beşiktaş ile eşleşti.
Shakhtar Donetsk'in yanı sıra Legia Varşova, Hacken, CFR Cluj, Sheriff, Celje, Levski Sofya ve AEK Larnaca 2. eleme turuna kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0 (0-6)
Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya): 0-1 (0-1)
Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2 (1-0)
CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0 (0-0)
Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1 (0-4)
Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3 (Uzatmalarda) (3-2)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1 (Penaltılarla 1-3) (0-0)
Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (Penaltılarla 5-6) (0-1)