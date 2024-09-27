UEFA Avrupa Ligi İlk Hafta Maçları Tamamlandı

Bu sezon 36 takımla lig formatında oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında 2024-2025 sezonu ilk haftası tamamlandı. Türk temsilcilerinden Galatasaray, sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 2-1 yendi ve iki takım da turnuvaya 3 puanla başladı. Bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş ise Hollanda'da karşılaştığı Ajax'a 4-0 mağlup oldu ve ilk haftanın en farklı yenilgisini aldı.

Alınan sonuçların ardından Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasını liderlikle tamamladı. Rumen ekibi FCSB ikinci, İtalyan temsilcisi Lazio üçüncü ve İngiliz ekibi Tottenham ise dördüncü sırada yer aldı. Hemen ardından ligin beşincilik koltuğu ise Galatasaray'ın oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

25 Eylül Çarşamba

AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt - Porto: 3-2

Manchester United - Twente: 1-1

Galatasaray - PAOK: 3-1

Dinamo Kiev - Lazio: 0-3

Ludogorets - Slavia Prag: 0-2

Midtjylland - Hoffenheim: 1-1

Nice - Real Sociedad: 1-1

Anderlecht - Ferencvaros: 2-1

26 Eylül Perşembe

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise: 2-1

Malmö - Rangers: 0-2

FCSB - Rigas Skola: 4-1

Ajax - Beşiktaş: 4-0

Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1

Roma - Athletic Bilbao: 1-1

Lyon - Olympiakos: 2-0

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3

Tottenham - Karabağ: 3-0 - İSTANBUL