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Galatasaray - PAOK Maçında İlk 15 Dakika Golsüz Geçti

Galatasaray - PAOK Maçında İlk 15 Dakika Golsüz Geçti
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğünden sonra ilk 15 dakika boyunca her iki takım da gol atamadı ve mücadele golsüz eşitlikle devam etti. İstanbul'da gerçekleşen bu ilk karşılaşma, taraftarlar için büyük bir heyecan yaratırken, takımların oyun stratejileri merakla takip ediliyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında Yunan ekibi PAOK ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Futbol Spor Paok

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