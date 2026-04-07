UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları yarın başlayacak. Dört karşılaşma ile çeyrek final süreci başlayıp, rövanş maçları 16 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)
Perşembe:
22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)
22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)
22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)