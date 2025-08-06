UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu İlk Ayağında Kazananlar Belli Oldu

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağında Finlandiya'nın KuPS Kuopio ve İrlanda'nın Shelbourne takımları, rakiplerini 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Turnuvanın üçüncü eleme turu, yarın yapılacak diğer 10 maçla devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağında 2 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio, Letonya ekibi RFS'ye konuk olduğu maçı 2-1 kazandı.

İrlanda ekibi Shelbourne ise deplasmanda Hırvatistan'ın Rijeka takımını aynı skorla mağlup etti.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarın yapılacak 10 maçla tamamlanacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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