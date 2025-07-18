UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu Rövanşları Tamamlandı

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UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu bugün oynanan rövanş karşılaşmaları ile sona erdi. Shakhtar Donetsk, Hacken, Legia Warszawa, CFR Cluj, Sheriff, AEK Larnaca, Levski Sofia ve Celje, bir üst tura yükselmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu bugün oynanan 8 rövanş karşılaşmasıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmaları bugün oynandı. Rakiplerini eleyen Shakhtar Donetsk, Hacken, Legia Warszawa, CFR Cluj, Sheriff, Aek Larnaca, Levski Sofia ve Celje, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'na yükselen takımlar oldu.

UEFA Avrupa Ligi 1'inci Tur rövanş karşılaşmalarında alınan skorlar şu şekilde:

Aktobe (Kazakistan) - Legia Warszawa (Polonya): 0-1

Ilves Tampere (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya): 2-2

CFR Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan): 3-0

Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan): 3-3

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1

Prishtina (Kosova) - Sheriff (Moldova): 2-1

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs): 2-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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