UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci eleme turu eşleşmeleri, Nyon'daki kura çekimi ile belirlendi. İlk maçlar 10 Temmuz'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1'inci eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi.
16 takımlı turda ilk maçlar 10 Temmuz, rövanş maçları ise 17 Temmuz tarihinde oynanacak.
1'inci eleme turu eşleşmeleri şöyle oldu:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)
Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova)
Sabah (Azerbaycan) - NK Celje (Slovenya)
Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)
Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) - Partizan (Sırbistan)
Paksi (Macaristan) - CFR 1907 Cluj (Romanya)