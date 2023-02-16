UEFA Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 Basel: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçtan Dakikalar (İkinci yarı) 65.dakikada Gomez'in sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içine doğru çıkardı. Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Larsen takımını topu ağalarla buluşturdu. 1-0 86.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı. 88.dakikada Umut Bozok'un ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü. Stat: Akyazı Hakemler: Donatas Rumsas xxx, Dovydas Suziedelis xxx, Vytenis Kazlauskas xxx Trabzonspor: Ugurcan Çakır xx, Peres xx (Bartra dk. 71 x), Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx (Larsen dk. 46 x), Siopis xx (Umut Bozok dk. 85 ?), Doğucan Haspolat xx, Abdulkadir Ömür xx (Yusuf Yazıcı dk. 90 ?), Bakasetas xx, Trezeguet xx, Gomez xx Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Arif Boşluk Teknik Direktör: Abdullah Avcı Basel: Hitz xx, Lang x (Essiam dk. 66 x), Kasım Adams x, Pelmard x, Calafiori x (Diouf dk. 79 ?), Frei x, Xhaka x, Kade x, Wouter Burger x, Novoa xx (Amdouni dk. 63 x), Zegiri x (Kaly Sene dk. 79 ?) Yedekler: Salvi, Comas, Salvi, Fink, Nils de Mol, Lopez,, Hugo Vogel Teknik Direktör: Heiko Vogel Gol: Larsen (dk. 65) (Trabzonspor) Sarı kart: Siopis (Trabzonspor) - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Basel Spor Haberler

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