UEFA Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 Basel: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 12. dakikada savunma arkasına atılan topla arka direkte buluşan Gomez'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hitz'de kaldı. 22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Eren'in sol çaprazdan vuruşu kaleci Hitz'den döndü. Ardından topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu yandan auta çıktı. 24. dakikada sağ kanattan Hugo Novoa'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Kade'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı. 28. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Hitz topu kornere çeldi. 30. dakikada Gomez'in sağ taraftan kale sahasına ortasında Trezeguet'in vuruşunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü. Stat: Akyazı Hakemler: Donatas Rumsas xxx, Dovydas Suziedelis xxx, Vytenis Kazlauskas xxx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Doğucan Haspolat xx, Abdulkadir Ömür xx, Bakasetas xx, Trezeguet xx, Gomez xx Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Larsen, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk Teknik Direktör: Abdullah Avcı Basel: Hitz xxx, Lang xx, Kasım Adams xx, Pelmard xx, Calafiori xx, Frei xx, Xhaka xx, Kade xx, Wouter Burger xx, Novoa xx, Zegiri xx Yedekler: Salvi, Comas, Diouf, Amdouni, Salvi, Fink, Nils de Mol, Essiam, Lopez, Kaly Sene, Hugo Vogel Teknik Direktör: Heiko Vogel Sarı kart: Siopis (Trabzonspor) - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Basel Spor Haberler

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