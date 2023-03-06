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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, yarın tek maçla başlarken diğer 7 karşılaşma ise 9 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 turunda mücadele eden Türk temsilcilerinden Medipol Başakşehir, Belçika takımı Gent'e konuk olurken Demir Grup Sivasspor ise İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Son 16 turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

20.45 Lazio (İtalya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

9 Mart Perşembe:

20.45 AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-West Ham United (İngiltere)

20.45 Sheriff (Moldova)-Nice (Fransa)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Villarreal (İspanya)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor

23.00 Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç)

23.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir

Kaynak: AA / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir İtalya Spor Haberler

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