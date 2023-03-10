UEFA Avrupa Konferans Ligi: Gent: 1 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gent ile karşı karşıya geldi. Mücadele atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik skorla sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 64. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Deniz Türüç, kaleci Roef'i geçip son çizgiden inip yaptığı vuruşta top kaleye paralel bir şekilde auta gitti. 77. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan Deniz Türüç'le kullandığı kornerde kaleci Roef topu kontrol etti. Stat: Ghelamca Arena Hakemler: K. Tohver xx, S. Koiv xx, S. Klaasen xx Gent: Roef xx, Castro-Montes xx, Piatkowski xx, Ngadeu-Ngadjui xx, Fortuna xx, Kums xx (Ofoe dk. 68 x), de Sart xx, Fofana xx (Samoise dk. 68 x), Cuypers xx (Fernandez dk. 85 ?), Hong xx, Orban xx (Depoitre dk. 68 x) Yedekler: Nardi, Hauge, de Ridder, Lagae, Van Den Bergh, Van Hauter, Daele Teknik Direktör: Hein Vanhazebrouck Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Serdar Gürler xxx (Muhammet Arslantaş dk. 85 ?), Karzev x (Aleksic dk. 12 x, Szysz dk. 75 x), Berkay Özcan xx, Januzaj x (Deniz Türüç dk. 46 xx), Stefano Okaka xx (Edgar le dk. 75 x) Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen xx, Şener Özbayraklı xx, Batuhan Çelik, Lucas Biglia, Efe Koyuncu Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Goller: Orban (dk. 35) (Gent), Okaka (dk. 16 ) (Başakşehir) Sarı kartlar: Deniz Türüç, Douba, Serdar Gürler, Emre Belözoğlu (Başakşehir) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Deniz Türüç Başakşehir Gent Spor Haberler

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