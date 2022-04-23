Ucuza gitmek yok! Ersin Destanoğlu'nun bonservisine güncelleme geldi

Beşiktaş, Avrupa ekiplerinin kıskacındaki kalecisi Ersin Destanoğlu için kararını verdi. Buna göre Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun bonservisini 12 milyon euro (190 milyon TL) olarak belirledi.

AVRUPA'YA UÇUYOR

21 yaşında olmasına rağmen; Süper Lig , Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşayan genç eldiven için başta Fransa'dan olmak üzere birçok kulübün ilgisinin olması sonrasında yönetim de kararını verdi. Yeni sezonda Avrupa'da olmak isteyen genç kalecinin önünü açmayı planlayan yönetim, menacerler aracılığıyla gelen teklifler sonrasında planlamasını yaptı.

12 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, 7-8 milyon euro civarında teklif getiren Ersin'in bedeli 12'ye(190 milyon TL) yükseltti. Bu bedeli resmi olarak teklif eden bir Avrupa kulübü olursa Ersin'in gidişine onay verilecek. Ersin, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 33 maçın 29'unda görev yapmıştı.