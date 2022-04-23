Ucuza gitmek yok! Ersin Destanoğlu'nun bonservisine güncelleme geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ucuza gitmek yok! Ersin Destanoğlu'nun bonservisine güncelleme geldi

Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Beşiktaş Yönetimi, lig bitimine sayılı günler kala birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ersin Destanoğlu'nun bonservisinde güncellemeye gitti. Beşiktaş, Ersin için 12 milyon euro fiyat biçti.

Beşiktaş, Avrupa ekiplerinin kıskacındaki kalecisi Ersin Destanoğlu için kararını verdi. Buna göre Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun bonservisini 12 milyon euro (190 milyon TL) olarak belirledi.

AVRUPA'YA UÇUYOR

21 yaşında olmasına rağmen; Süper Lig , Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşayan genç eldiven için başta Fransa'dan olmak üzere birçok kulübün ilgisinin olması sonrasında yönetim de kararını verdi. Yeni sezonda Avrupa'da olmak isteyen genç kalecinin önünü açmayı planlayan yönetim, menacerler aracılığıyla gelen teklifler sonrasında planlamasını yaptı.

12 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, 7-8 milyon euro civarında teklif getiren Ersin'in bedeli 12'ye(190 milyon TL) yükseltti. Bu bedeli resmi olarak teklif eden bir Avrupa kulübü olursa Ersin'in gidişine onay verilecek. Ersin, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 33 maçın 29'unda görev yapmıştı.

Ömer Özarslan - Spor

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title