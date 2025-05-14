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Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa

Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
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Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'da yönetime tepki gösterildi. Sarı-kırmızılıların karşısında kalesinde gördüğü 3. golün ardından Trabzonspor tribünleri, yönetimi istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

YÖNETİME VE OYUNCULARA BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın attığı üçüncü golden sonra Trabzonspor'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, saha içerisinde gösterdikleri performanstan dolayı futbolculara da tepki gösterdi. Bordo-mavililer, ligde Galatasaray'a kaybettikten sonra kupada da istedikleri oyunu sahada göremeyince, duruma isyan ettiler.

SEZON PERFORMANSI

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde kaybeden Trabzonspor, ligde 35. hafta sonunda topladığı 46 puanla sekizinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, ligde sıradaki maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Abdullah Avcı nin hakkını yediniz sahte filozof yüzünden fatih tenekeyle hiç olmuyor

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Haber Yorumlarıemrebuyukay94:

Az bile demişler. Tek başarısı Kartaldaki araziyi satıp borçları kapatmak olan bir yönetim var karşımızda.

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Haber YorumlarıErkan Dag:

Trabzonspor gibi büyük bir takımin hocası fatih tekke olamaz birinci lig de değil amatör takımda bile hocalık yapamaz

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