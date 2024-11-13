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UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Başlıyor

UCI Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Başlıyor
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Antalya, 14-17 Kasım tarihleri arasında 35 ülkeden 880 bisikletçinin katılımıyla UCI Nirvana Gran Fondo World Series'e ev sahipliği yapacak. Yarışlar, farklı mesafelerde Antalya'nın eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, 35 ülkeden 880 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Yüzlerce bisikletçi, Antalya'da 14-17 Kasım tarihleri arasında, Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde geçen 3 parkurda heyecanın sınırlarını zorlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya etkinliğinde 15 Kasım'da 20 km zamana karşı parkurunda, 17 Kasım'da ise 98 km'lik uzun parkurda ve 66 km'lik kısa parkurda Antalya'nın simge noktalarında nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Ayrıca, 66 km'lik kısa parkura Paracycling sporcular da katılacak.

Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl 4. kez düzenlenecek.

UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya'da ağırlayacak. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun destekleri ve Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ile Bisan'ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya bisiklet yarışı; 98 km uzun parkur, 66 km AG Tohum kısa parkur, 20 km zamana karşı parkurlarında düzenlenecek. Zamana karşı yarış, 15 Kasım'da start alırken uzun parkur ve kısa parkur 17 Kasım'da start alacak. Uzun parkurda kendi yaş kategorilerinde yüzde 25'lik dilime girenler Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, 50 yaş üzeri kadın ve 60 yaş üzeri erkekler de kısa parkur yarışlarında yüzde 25'lik dilime girerek bu hakkı elde eden sporcularda, 2025 yılında Avustralya'da düzenlenecek UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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