Uçakta ortalık bir anda karışınca Aziz Yıldırım sinirden çılgına döndü: Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunduğu Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta tartışma çıktı. Karşılıklı seslerin yükselmesi sonrası Yıldırım, tartışmaya dahil olarak öfkeli yolcuyu sert sözlerle uyardı. Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya!" dedi.

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta çıkan tartışmaya yolcuların arasında bulunan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.

AZİZ YILDIRIM SİNİRLENDİ

Kavga edenleri sakinleştirmek için olaya dahil olan Aziz Yıldırım, öfkeli yolcu bir türlü sakinleşmeyince oldukça sinirlendi.

"HUZURU BOZUYORSUNUZ"

Uçakta çıkan huzursuzluk sonrası çılgına dönen Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya." ifadelerini kullandı.