Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk
Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz'ü kadrosunda bulunduran Juventus, Ajax altyapısında forma giyen milli oyuncu Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardı. Genç oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya hareket etti.
- Juventus, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk milli oyuncusu Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardı.
- Esad Deniz, Juventus ile 2028 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.
- Esad Deniz, Juventus'un 'Juventus Next Gen' isimli ikinci takımında forma giyecek.
Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz'ü kadrosunda bulunduran İtalya Serie A ekibi Juventus, kadrosuna üçüncü Türk oyuncuyu eklemeye hazırlanıyor.
ESAD DENİZ İÇİN ANLAŞMA TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk milli oyuncusu Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardı.
İTALYA'YA HAREKET ETTİ
Genç golcünün İtalya'ya hareket ettiği belirtilirken, cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Juventus ile 2028 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
'NEXT GEN'DE OYNAYACAK
Esad Deniz'in, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Juventus'un 'Juventus Next Gen' isimli ikinci takımında forma giyeceği, daha sonrasında A takıma yükselebileceği kaydedildi. .
MİLLİ TAKIMDA 4 GOL ATTI
U16 Milli Takımımız ile 7 maçta boy gösteren Esad Deniz, bu maçlarda rakip kalelere 4 gol attı.