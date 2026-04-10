Haberler

İstanbul'un 3 büyüğü, sezonun ilk 9 ayını yaklaşık 5,4 milyar lira zararla kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5 milyar 375 milyon lira zarar açıkladı. Gelirlerden, giderlerin fazlalığı nedeniyle büyük zararla karşılaşan kulüplerin toplam borçları ise 71,5 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 43,4 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 48,8 milyar liraya yaklaştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 arasını kapsayan ilk 9 ayını, 5 milyar 375 milyon liralık zararla kapattı.

Bu zararın şubat ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 103,7 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 95 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

En fazla zarar Fenerbahçe'de

Bağımsız denetçilerin yıllık ve 6 aylık raporları uyarınca; şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Fenerbahçe, 2 milyar 581 milyon lirayla (49,8 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Fenerbahçe toplamda 13 milyar 711 milyon liralık gelire ulaşsa da 16 milyar 292 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 19 daha fazla harcama yaptı.

Galatasaray'ın bu dönemdeki zararı 1 milyar 624 milyon lira (31,3 milyon avro) oldu. Toplamda 17 milyar 947 milyon lira gelire uzanan sarı-kırmızılı kulüp, kazandığının yüzde 9 daha fazlasına tekabül eden 19 milyar 571 milyon liralık gidere engel olamadı.

Beşiktaş ise 11 milyar 741 milyon liralık gelire karşın 12 milyar 911 milyon lira harcadı. Siyah-beyazlı kulüp, gelir kalemini yüzde 10 aştı ve 1 milyar 170 milyon liralık (22,6 milyon avro) zarardan kurtulamadı.

Üç şirketin 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:

25-26 SEZONU İLK 9 AY

ŞİRKETLER

GELİR (?)

GİDER (?)

KAR/ZARAR (?)

KAR/ZARAR (€)

BEŞİKTAŞ A.Ş.

11.741.646.429

12.911.763.627

-1.170.117.198

-22.593.497

FENERBAHÇE A.Ş.

13.711.171.142

16.292.522.016

-2.581.350.874

-49.842.651

GALATASARAY A.Ş.

17.947.578.712

19.571.642.413

-1.624.063.701

-31.358.635

TOPLAM

43.400.396.283

48.775.928.056

-5.375.531.773

-103.794.782

Üç büyüklerin toplam borcu 71,5 milyar lirayı (1,37 milyar avro) aştı

Şirketlerin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borçları 71,55 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray'ın 25,65 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe'nin 23,9 milyar lira ve Beşiktaş'ın 22 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,55 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,37 milyar avro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan "nakit ve nakit benzerleri" varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray'ın 25,61 milyar lira, Fenerbahçe'nin 23,53 milyar lira ve Beşiktaş'ın 21,81 milyar lira ve olmak üzere 3 kulübün toplam 70,99 milyar liralık (1,36 milyar avro) net borcu bulunuyor.

28 ŞUBAT 2026 (milyar ?)

ŞİRKETLER

TOPLAM BORÇ

NET BORÇ

BEŞİKTAŞ

22

21,81

FENERBAHÇE

23,9

23,53

GALATASARAY

25,65

25,61

TOPLAM

71,55

70,95

NOT: Trabzonspor, sezonun 9 aylık finansal durum tablosunu bildirmek için bu ay sonuna dek ek süre aldığı için değerlendirmeye alınmadı.

Kaynak: AA / Eyüp Karakuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

