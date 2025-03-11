U23 Avrupa Şampiyonası'nda Türk Sporcular Altın ve Bronz Madalyalar Kazandı

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'na milli sporcular damga vurdu. Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Avrupa şampiyonluğuna uzanırken, Ebru Dağbaşı bronz madalya kazandı.

8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 55 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Moldovalı Mihaela Samoil'i 7-0 yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar 68 kilogramda mücadele eden Nesrin Baş, finalde Ukraynalı rakibi Manolya Skobelska'yı 6-2 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 76 kilogramda Elmira Yasin, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Bağımsız Sporcu Olga Kozyreva'yı 10-5 yenerek altın madalyaya kazandı.

Ebru Dağbaşı'ndan bronz madalya

U23 Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 59 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Ebru Dağbaşı, Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL