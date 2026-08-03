U23 Avrupa Şampiyonası'nda havalı tüfekte çifte bronz
U23 Avrupa Şampiyonası’nda Havalı Tüfek Kadın Takımı ve Havalı Tüfek Erkek Takımı, bronz madalya kazandı.
U23 Avrupa Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Kadın Takımı ve Havalı Tüfek Erkek Takımı, bronz madalya kazandı.
Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 m Havalı Tüfek Erkekler Takım katetorisinde mücadele eden milli sporcular Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan ve Abdullah Eren Yıldız, 1871.1 puanla bronz madalya kazandı.
Şampiyonada 10 m Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde mücadele eden milli sporcular Hatice Yel, Elif Berfin Altun ve Elife Eda Çınar da, 1880.9 puanla bronz madalya kazandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı