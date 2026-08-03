Haberler

U23 Avrupa Şampiyonası'nda havalı tüfekte çifte bronz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

U23 Avrupa Şampiyonası’nda Havalı Tüfek Kadın Takımı ve Havalı Tüfek Erkek Takımı, bronz madalya kazandı.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Kadın Takımı ve Havalı Tüfek Erkek Takımı, bronz madalya kazandı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar U23 Avrupa Şampiyonası'nda 10 m Havalı Tüfek Erkekler Takım katetorisinde mücadele eden milli sporcular Galip Berat Afal, Yusuf Efe Kaplan ve Abdullah Eren Yıldız, 1871.1 puanla bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 10 m Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde mücadele eden milli sporcular Hatice Yel, Elif Berfin Altun ve Elife Eda Çınar da, 1880.9 puanla bronz madalya kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz

Miçotakis'ten Türk turistlere sürpriz! Görür görmez koştu

Wanda Nara'nın filtresiz gerçek hali olay

Bu gördüklerinizle hiç alakası yok! Wanda'nın filtresiz hali olay
Bebeğine yaprak üfleme makinesiyle hava tutup ölümüne neden olan baba cinayetle suçlandı

Böyle ihmal görülmedi! Eğlence sandığı hareket ölümle bitti

Feridun Düzağaç'tan hayranlarını üzen haber: Sahnelere ara veriyor

Ünlü şarkıcı hayranlarından helallik isteyerek hastalığını açıkladı

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi

İstanbul'da toprak kayması! Valilikten açıklama geldi
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz