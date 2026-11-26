HIRVATİSTAN'ın Porec kentinde düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde gerçekleştirilen U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kilo finalinde Fransız rakibi Maloe Teresi'yi mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan milli boksör Pınar Benek, memleketi Şırnak'a döndü. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı ve sporcular tarafından karşılanan Benek, ardından mezun olduğu Cizre Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerin alkışlarıyla karşılanan milli sporcu, daha sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Yardımcısı Mehmet Tıglı ve öğrencilerle bir araya geldi.

MEHMET TIGLI: BÜTÜN DESTEĞİMİZLE ARKASINDAYIZ'

Milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Vali Yardımcısı Mehmet Tıglı, "Pınar Benek kardeşimizle birlikteyiz. Kendisi U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çekti ve bizi gururlandırdı. Şırnak Valiliği olarak bütün desteğimizle arkasında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. Ülkemize bu gururu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

PINAR BENEK: ALTIN MADALYAYLA DÖNMENİN HAYALİNİ KURUYORDUM

Memleketinde coşkuyla karşılanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Pınar Benek ise "Bugün Türkiye'ye, Şırnak'a döndüm. Şırnak'ta bu kadar güzel bir karşılama töreniyle karşılanmak gerçekten güzel bir his. Çok mutluyum. Bu karşılama töreninde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'na giderken hep bunun hayalini kuruyordum. Altın madalyayı alıp bayrağımı göndere çekmek, ülkeme ve ilime altın madalyayla dönmek istiyordum. Altın madalyayı alıp dönmek gerçekten gurur verici bir his benim için. Bir sonraki hedefimiz inşallah 2027 yılında yapılacak müsabakalara katılıp, katıldığım her müsabakada yine aynı üstün performansı göstererek altın madalyayla ayrılmak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı