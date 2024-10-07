Üye Girişi
Haberler

U20 Milli Takımı, Portekiz Maçına Hazırlanıyor

U20 Milli Takımı, Portekiz Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U20 Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçı için antrenmanlarına başladı. Takım, dinamik ısınma ardından taktik çalışmalar yaptı. Aday kadroya ise yeni bir oyuncu dahil edildi.

U20 Milli Futbol Takımı, 10 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, iki grup halinde yapılan dinamik ısınma ile başladı. Ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapan U20 Milliler, duran top ve kanatlardan orta çalışması ile antrenmanı tamamladı. U20 Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİK

U20 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Manisa FK forması giyen Efe Taylan Altunkara dahil edildi. Engin Poyraz Efe Yıldırım ise Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna geçiş yaptı.

U20 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

KALECİLER: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Alanyaspor)

DEFANS: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa Futbol Kulübü), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg)

ORTA SAHA: Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), Burak Gültekin (Altınordu), Baran Ali Gezek (Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Kayserispor), Arda Süne (1. FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Sami Satılmış (Altınordu), Efe Taylan Altunkara (Manisa FK)

FORVET: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (1. FC Düren)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Antrenman İstanbul Portekiz Futbol Yaşam Spor

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı 2024? Nobel Edebiyat Ödülünü kim kazandı 2024? Nobel Ödülleri ne zaman verilecek 2024? Bu yıl Nobel Ödülleri para ödülü ne kadar? İnfaz koruma memuru alımı 2024 Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 (PDF) Balıkla yoğurt yenir mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.