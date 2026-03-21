U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu

U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu
Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımız şampiyon oldu.

Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın

72 kg - Salih Yusuf Yazıcı

97 kg - Emir Ömer Bozbağ

Gümüş

67 kg - Ömer Altaş

Bronz

55 kg - Denizhan Ogun

60 kg - Furkan Öden

77 kg - Alkan Akar

130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
