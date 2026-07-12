Umut Talha Uslu, Avrupa üçüncüsü
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Umut Talha Uslu, bronz madalya kazandı.
U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 74 kiloda milli güreşçi Umut Talha Uslu, bronz madalya kazandı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Moldovalı Catalin Spinu karşısında aldığı 10-0 teknik üstünlük galibiyetiyle başlayan Umut Talha Uslu, ikinci turda Ukraynalı Bohdan Olinyk'i 6-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni Vladimir Azaryan'ı 6-5'lik skorla geçen Uslu, yarı finalde Azerbaycanlı Nurlan Aghazada'ya mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde repesajdan gelen Macar Mate Bendeguz Varga ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 13-2 teknik üstünlükle mağlup ederek U20 Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. - İSTANBUL