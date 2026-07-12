U18 Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi
18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Letonya'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi ancak İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Lal Lüleci, Ecrin Selis Türkyaşar ve Aylin Uysalcan bireysel ödüller kazandı.
18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.
Grup etabını 7'de 7 yaparak lider tamamlayan milliler, yarı finalde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında İtalya'ya 20-25, 16-25, 15-25 3-0 mağlup mağlup olan ay-yıldızlıar, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde Lal Lüleci En İyi Libero, Ecrin Selis Türkyaşar En İyi Smaçör, Aylin Uysalcan ise En İyi Pasör Çaprazı seçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı