U18 Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi

18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Grup etabını 7'de 7 yaparak lider tamamlayan milliler, yarı finalde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında İtalya'ya 20-25, 16-25, 15-25 3-0 mağlup mağlup olan ay-yıldızlıar, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde Lal Lüleci En İyi Libero, Ecrin Selis Türkyaşar En İyi Smaçör, Aylin Uysalcan ise En İyi Pasör Çaprazı seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı