Haberler

U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu

U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta düzenlenen U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Beşiktaş, Mersin 2019'u 68-62 yenerek, Galatasaray ise İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler'i 96-81 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Sivas'ta pazartesi günü başlayan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, yükselme grubu maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş-Mersin 2019'u 68-62 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Galatasaray da İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler'i 96-81 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde devam ediyor. Heyecan dolu şampiyonanın dördüncü günü tamamlandı.

U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası dördüncü gününde oynanan yükselme grubu maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş - Mersin 2019: 68-62

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler - Galatasaray: 81-96

Karşıyaka - Türk Telekom: 75-60

Tofaş - Antalya Basketbol Akademi: 84-52

4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti

Ankara'da kan donduran anlar! 93 yaşındaki adam cehennemi yaşadı

Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti

Ankara'da kan donduran anlar! 93 yaşındaki adam cehennemi yaşadı

Galatasaray'da Günay Güvenç'in yerine gelecek isim belli oldu

Yerine gelecek isim şimdiden belli
Trabzonspor'da Batagov ameliyat edildi! Aylarca forma giyemeyecek

Taraftarı kahreden gelişme!