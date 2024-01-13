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U17 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman, Manisa Futbol Kulübü Akademisini ziyaret etti

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U17 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman, Manisa Futbol Kulübü Akademisini ziyaret etti ve U19 ve U17 takımlarının maçlarını takip etti.

U17 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman, Manisa Futbol Kulübü Akademisini ziyaret etti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen İnceman daha sonra U19 ve U17 takımlarının maçlarını takip etti.

U17 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman, Halil Onultmak Tesisleri'nde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş ile bir araya geldi. Başkan Mevlüt Aktan, ziyaret dolayısıyla Uğur İnceman'a kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. İnceman daha sonra U19 ve U17 takımlarının maçlarını takip ederek sporcularla buluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uğur İnceman Manisa Teknik Direktör Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

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