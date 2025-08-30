U16 ve U18 Milli Takımları, Zafer Bayramı'nı Kutladı

Danimarka'da katılacağı Uluslararası Dörtlü Turnuva öncesi Kocaeli'de hazırlıklarını sürdüren U16 Milli Takımı ve Çekya'da düzenlenecek Vaclav Jezek Turnuvası hazırlıkları için Riva'da kamp yapan U18 Milli Takımı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

U16 Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kocaeli U17 takımı ile oynadığı antrenman maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve çalışanların katılımıyla büyük bir Türk Bayrağı açarak kutlama yaptı.

U18 Milli Takımı da Vaclav Jezek Turnuvası öncesi kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde organize edilen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL